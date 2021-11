Así lucía Ricardo Darín en su primera película argentina

En 2022 se cumplen 50 años del debut de Ricardo Darín en la pantalla grande. A continuación, recordamos su participación en el film He nacido en la ribera y te mostramos cómo lucía entonces. No te pierdas los detalles.



Darín en su debut en cine - Fuente: Youtube Telefe

Ricardo Darín y su debut en cine: todo lo que hay que saber al respecto

Resulta difícil imaginarlo ya que hoy en día es uno de los actores más prestigiosos de habla hispana y cuenta con una experiencia sólida y exitosa en cine, televisión y teatro.



Sin embargo, hubo un tiempo en el que Ricardo Darín era apenas un adolescente que soñaba con hacerse un lugar en el mundo de la actuación y que, muy probablemente, ni siquiera se le pasaba por la cabeza la posibilidad de formar parte de una película como El secreto de sus ojos, ganadora de un Premio Óscar.

Darín en su debut en cine - Fuente: Youtube Telefe





Corría el año 1972 y al joven Darín, que ya había debutado en teatro, le llegó la posibilidad de dar el salto hacia la pantalla grande. El film en cuestión fue He nacido en la ribera, cuya dirección estuvo a cargo de Catrano Catrani, cineasta nacido en Italia y radicado en Argentina.



En la actualidad, la película parece tener más valor por las curiosidades que posee que por sus dotes artísticas en sí. En este sentido, hay que decir que una de las actrices que trabajó en ella fue Susana Giménez, quien años más tarde sería pareja de un ya adulto Darín.



El elenco también estuvo compuesto por figuras como Arturo Puig, Santiago Bal y Gino Renni, y hasta contó con la participación especial de Benito Quinquela Martín como él mismo. En cuanto al protagonista de Nueve reinas y de El hijo de la novia, su papel fue el de Miguel Notari de niño, que era el mismo personaje de Puig.



Susana, Darín y Puig: el recuerdo de la película en la que trabajaron juntos

Hace unos 10 años, Susana recibió en el living de su histórico programa de televisión a dos viejos conocidos: Ricardo Darín y Arturo Puig. “Se aman y los amo”, dijo la diva a la hora de presentarlos.



Como no podía ser de otra manera, en un momento salió el tema de la película que protagonizaron juntos y hasta se animaron a comentarla. Entre risas y recuerdos divertidos, Susana aclaró que era una producción de bajo presupuesto y que primero la habían hecho en blanco y negro.



Al parecer, como no tenían dinero, tardaron unos 2 años en hacer la versión en color. Esto mismo ayudaría a entender por qué Darín aparenta tener menos de 15, que era la edad que tenía al momento del estreno.



Para quienes quieran verla, la película completa se encuentra disponible en Youtube, aunque hay que aclarar que no está en las mejores condiciones de imagen y sonido.





¿Qué opinas? ¿Sabías que este fue el primer trabajo de Ricardo Darín en cine?