La respuesta de Mica Viciconte cuando le preguntaron en Masterchef Celebrity si estaba embarazada

Mica Viciconte y Fabián Cubero forman una hermosa pareja desde hace cuatro años. En varias oportunidades han hecho referencia a la posibilidad de formar una familia. El ex futbolista ya es padre de tres nenas, de su relación con Nicole Neumann, mientras que la ex Combate aún no es madre. Al menos por ahora, ya que en las últimas semanas comenzó a correr el fuerte rumor de que la rubia estaba embarazada.

El primero en referirse a la noticia fue el periodista Lio Pecoraro, quien anunció a través de su cuenta de Twitter: "Felicidades. La espera más esperada. Bebé en camino".

"Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó", escribió Ángel de Brito en sus redes ante las repercusiones que se generaron por el run run.

Luego, al aire de LAM, el conductor agregó: "Mica contará lo de su embrazo en MasterChef Celebrity. Ayer se grabó el programa donde da la noticia y se verá en dos o tres semanas al aire", confirmando la noticia de que la modelo confirmaría la noticia durante su participación en el reality culinario de Telefe.

Finalmente, llegó el día. Pero no sucedió lo que todos esperaban. En la edición de este jueves en MasterChef Celebrity los participantes debían crear un menú infantil. Uno de los momentos más especiales fue cuando Germán Martitegui llevó al estudio acompañado de sus dos hijos. Pero todos estaban esperando la palabra de Viciconte.

Santiago del Moro le preguntó sobre los rumores de embarazo: "¿Hay un anuncio?". Sorprendida por la consulta, Mica respondió: "No". Del Moro insistió: "¿Y en un futuro cercano...?". "Puede ser", contestó. "¿Te gustaría ser mamá?", volvió a preguntarle Santiago. "Sí, sí, me encantaría", afirmó.