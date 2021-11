Viviana Canosa, enfurecida con la marcha por el Día de la Militancia

Ayer se celebró el Día de la Militancia y donde miles de militantes se reunieron en Plaza de Mayo para conmemorar la fecha. Fue en ese contexto que Viviana Canosa disparó duras críticas durante su editorial en Viviana con vos (A24).

"Así estamos señores, mientras nosotros nos levantamos para laburar, pagar las cuentas y pagarle a ellos toda esta movidita hermosa. Este relanzamiento de campaña de Alberto Fernández", manifestó. Luego, agregó: "La verdad estoy muy caliente, desde el domingo ¿Quién paga la fiesta? La pagamos nosotros. Este relanzamiento salió una fortuna, para mi tirada a la basura porque celebramos un triunfo inexistente y lamento que tengamos que pagarlo con nuestros impuestos", reflexionó con respecto al resultado de las últimas elecciones.

Para finalizar, la conductora disparó con firmeza. "A uno le dan ganas de mandar todo a la m*** no laburar más y que me mantengan estos. Te digo me subo arriba del micro y voy con el gordo con medio cuerpo afuera. No quiero laburar más, no quiero mantenerlos más".

A pesar de la derrota del domingo, el presidente, Alberto Fernández, llamó a los ciudadanos a celebrar en Plaza de Mayo el resultado de las últimas elecciones legislativas este miércoles 17 de noviembre, Día de la Militancia. Como algunos manifestantes señalaron, "un día peronista" de temperatura agradable -a pesar de la época del año- y con un cielo celeste impecable.

¿Motivos para festejar? "Sobran", según los militantes peronistas. Y si faltaran los motivos, igual se movilizarían en este "día peronista" para acompañar la gestión de sus dirigentes.

Desde la mañana comenzaron a instalarse los principales referentes partidarios: organizaciones sociales y sindicales colgaron sus banderas y colocaron estandartes alrededor de la Plaza de Mayo. Pasado el mediodía comenzaron a congregarse los militantes en diversos puntos de encuentro y luego distintos grupos sociales y políticos avanzaron hacia Casa Rosada.