Revelan las condiciones de la China Suárez para hablar del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez se encuentra en Jujuy filmando nuevas escenas de Objetos, la película que protagoniza con el actor español Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor de La Casa De Papel. El rodaje, que comenzó en septiembre en Madrid, continúa en estos días en el norte argentino.

Con respecto al escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz se mantiene al margen. La única vez que se expresó al respecto fue a través de una carta pública en sus redes sociales. Pero, ahora sorprendió al dar una entrevista para un medio jujeño.

Fue el periodista Cristian Mamani quien abordó a la actriz mientras comía en un restaurante. "Estaba almorzando y le preguntamos si podíamos hacerle una nota. Nos dijo: ‘Ahora estoy comiendo, termino y lo hacemos’", reveló el periodista en diálogo con Intrusos. Luego, agregó: "Cuando terminó se acercó y nos pidió no hablar de su vida privada, porque todo el mundo quería saber sobre Wanda e Icardi, y tampoco quiso hablar de la película. Solo quería hablar de su estadía en Jujuy".

Como ya lo había adelantado, la China no hizo referencias al Wandagate pero sí habló públicamente luego del escándalo en el que fue señalada como tercera en discordia. "Estoy muy contenta de estar acá trabajando, con mi familia, con amigos, con compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá", contó La China. "Mi papá era de Salta así que me crié escuchando folclore. Ayer fuimos a una peña parecida a una cerca de mi casa así que fue como volver a la infancia", agregó la ex Casi Ángeles.

Recordemos que el viernes pasado grabó una nota con Alejandro Fantino que se verá por Star +. "Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas", detalló Ángel De Brito sobre el mano a mano en el que además de su carrera profesional, habló de su vida privada y se especula que habló del escándalo que se desató a mediados de octubre.