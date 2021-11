Nicole Neumann deberá enfrentar la batalla más dura contra Fabián Cubero

Aunque Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo legal con la división de algunos bienes y sobre la publicación de fotos de sus hijas en redes. Cundo todo parecía encaminarse, el abogado de la modelo lanzó una bomba que sorprendió a todos.

Federico Fleitas estuvo presente en el programa de Karina Mazzocco y reveló que el ex futbolista adeuda la cuota de alimentos de sus tres hijas desde hace más de un año. "Estamos trabajando con el abogado de Cubero para llegar a un acuerdo. Es una deuda de alimentos desde hace más de un año y que se firmó hace 3 años, nunca se actualizó el monto", dijo el abogado de Nicole. Además, el letrado agregó: "Él pidió que se baje esa cuota de alimentos y nosotros pedimos que hay que subirla".

Cabe recordar que hay fuertes rumores de que Cubero espera su primer hijo con Mica Viciconte. "Mica está embarazada, casi de tres meses, y lo va a anunciar en MasterChef, dentro de tres semanas. Ahí va a ser el anuncio formal, porque es participante del concurso, y que va a tener un varón", adelantó recientemente Ángel de Brito.

Además, Nicole y Mica volvieron a cruzarse cara a cara en el debut como modelo de Indiana. "Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto, todo cotillón, diría Moria Casán", expresó la modelo en diálogo en Intrusos. La picante reacción de Nicole fue en respuesta a la versión de que Viciconte no la había saludado. "No se crean todo lo que cuentan, chicos. Igual, está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco", se defendió la modelo.

"¿Si me crucé con Fabián y Mica? No sé, ni idea. No los vi, sabía que estaban, de hecho las traía su papá porque es el día que están con él. No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años. Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile", agregó sobre qué pasó durante el evento con su ex y su pareja.