Escándalo con la China Suárez en el reality de Pampita, entre la dura venganza y el pedido especial

Este jueves, trascendió que en un capítulo del reality de Pampita apareció una escena que desató todo tipo de versiones. La China Suárez fue blureada de un momento de festejo familiar, y todos se preguntaron si se trató de una dura venganza de la modelo o de un especial pedido de la actriz.

En Los ángeles de la mañana (El Trece), compartieron la escena en cuestión y Ángel de Brito comentó:“¿Ustedes se las imaginan en la misma habitación a Pampita y a la China Suárez en un cumpleaños?”. Fue hace muy poco, estaban en la casa de Pampita, en el cumpleaños sorpresa de uno de los hijos”. Ese fue el contexto en el que la modelo y la actriz compartieron un evento familiar.

En las imágenes se la ve a Pampita con su hijo vendado, acompañada de Roberto García Moritán, mientras que con un blazer rojo y su hija Magnolia en brazos, se la ve a la China Suárez con el rostro blureado. “Ahí está el fantasma de la China. Le taparon la carita”, ironizó Ángel de Brito.

Según averiguó LA NACION, el motivo detrás de esa decisión es puramente contractual. La China Suárez no cedió los derechos de su imagen a la plataforma Paramount +, que la actriz es figura de producciones de la plataforma Star+, razón por la cual su rostro no se puede mostrar en el reality de Pampita. Mientras Benjamín Vicuña permitió que los hijos que tuvo con Ardohain sean filmados en el reality, no sucedió lo mismo con la China, por eso el rostro de la pequeña Magnolia tampoco es exhibido en el reality.

En estos dias, la China Suárez quedó en el centro de las críticas en Los ángeles de la mañana (El Trece), cuando Yanina Latorre la destrozó por la actitud de la actriz con su hija Magnolia.