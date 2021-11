Destrozan a la China Suárez por una actitud que tuvo con su hija Magnolia

Este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), destrozaron a la China Suárez por una actitud que tuvo con su hija Magnolia al regresar desde España a nuestro país en avión.

Según la panelista Yanina Latorre, la China viajó en primera clase con el elenco de la película que está rodando, mientras que Magnolia y una amiga lo hicieron en clase turista. “Eso es feo. A la nena hay que llevarla en primera con ella. Wanda te mete a todos en primera”.

Luego, al comentar que la producción del film fue la encargada de organizar el viaje, la integrante de LAM arremetió nuevamente contra la China Suárez: “Pagás la diferencia, es tu hija. ¿Cómo vas a mandar a la nena en turista y vos en primera? Un horror. O si no, andá vos en turista con la nena. Eso no se hace con un hijo. La Magnolia, que encima es un bebé, no es que es una chica de 20 años que vos decís ‘bueno, mirá, no quiero gastos’. A la Magnolia la llevás con vos, es tu hija, ¿cuánto tiempo tiene? Ponelos a todos al lado... Si la guita que está ganando en Europa, ¿cuánto puede salir un pasaje en primera?”.

Por otro lado, este lunes en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre dejó a sus compañeras boquiabiertas al revelar la frase sin filtro que la China Suárez le habría dicho a Wanda Nara durante una discusión telefónica.