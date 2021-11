El gran negocio que están haciendo los que hackearon la cuenta Cande Tinelli en Twitter

Cande Tinelli tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitter que fue hackeada hace unos días. Los que se adueñaron del perfil de la influencer están haciendo un gran negocio usándola como vidriera de una serie de operaciones.

Apenas hackearon su cuenta, los que orquestaron la maniobra se encargaron de cambiar la foto de usuario de Cande Tinelli, y también modificaron su nik de Lelé, que fue reemplazado por Candela. Además, en la descripción aparece como modelo y amante de las criptomonedas.

Así luce ahora la cuenta de Twitter de Cande Tinelli tras el hackeo.

En la cuenta de Twitter de la influencer, actualmente se pueden ver varios posteos en inglés y links teóricamente destinados para la compra de criptomonedas. Desde hace algún tiempo, Cande Tinelli eligió comunicarse con sus seguidores en Instagram y de hecho hasta el momento ella no hizo ninguna referencia al cyber delito del que ha sido víctima.

Uno de los tantos posteos en inglés que aparecen en la cuenta de Twitter de Cande Tinelli que fue hackeada.

