Amalia Granata trató de ignorante a Karina La Princesita y estallaron las redes

Karina La Princesita se vio envuelta en un escándalo luego de brindar un show en La Matanza y aparecer en una fotografía sosteniendo una bandera junto al intendente Fernando Espinoza. Aunque la cantante se defendió aclarando que no formó parte de ninguna campaña política, la imagen que se viralizó demuestra lo contrario.

Ante las repercusiones de la noticia, Amalia Granata criticó con dureza a la cantante y la tildó de "ignorante". "Karina La Princesita se enoja, pero si vos no sabés quién te contrató y te sacás una foto con la bandera, tu ignorancia es profunda y da a miles de interpretaciones. Además, dicen que le pagaron el equivalente a unos diez mil dólares", expresó la diputada en Polino Auténtico. "No sé por qué se ofende y se enoja por todo. Yo no veo que la tengan encañonada para que agarre la bandera", sentenció.

Gran parte del cuestionamiento se basó porque el show se dio justo cuando los vecinos de Ramos Mejía pedían que se haga justicia por el asesinato de un kiosquero del barrio.

El cuestionamiento de Granata a La Princesita generó repercusiones en las redes sociales.

Recordemos que en los últimos días, Eduardo Feinmann también arremetió contra la cantante con un filoso dardo tras la controversia. "Ella no se tiene que enojar conmigo, sino con aquellos que la utilizan. Quizás es un negocio monumental para ella. Vive de eso, de cantar. Yo me refería a Mendoza y Espinoza. Cuando habían matado a Lucas, ella se mandó un fiestón con La Princesita. Mientras mataban al kiosquero", comentó el periodista.