El filoso dardo de Eduardo Feinmann contra Karina La Princesita tras ser vinculada con el Frente de Todos

Recientemente, Karina La Princesita quedó en el centro de la polémica tras ser vinculada al Frente de Todos por un show auspiciado por la municipalidad de La Matanza, justo el mismo día en que en una localidad de dicho partido se generó una conmoción por el brutal asesinato de un kiosquero. Y ahora, Eduardo Feinmann arremetió contra la cantante con un filoso dardo tras la controversia.

El periodista había publicado una foto de Karina La Princesita con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otra de la misma cantante con el intendente Fernando Espinoza, junto con un texto contundente: “En la primera foto, mataban a Lucas (Cancino, de 17 años) en Quilmes. En la segunda, mataban a Roberto en Ramos”. Indignada, la artista se encargó de expresar que no se sumaba “a ninguna campaña”. Pero eso no fue todo, también le dio like a varios tuits que la apoyaban, uno de los cuales apuntaba contra Eduardo Feinmann y lo tildaba de “salame”.

El contundente posteo de Eduardo Feinmann que involucra a Karina La Princesita.

Este miércoles, el periodista le respondió a la cantante en Los ángeles de la mañana (El Trece). Por un lado, Feinmann consideró "un halago" que la cantante lo llame "salame". Por otro, se refirió a su música: “¿Puede no gustarme? ¿Tengo el derecho de que no me gusten sus letras, sus canciones?”.

Luego, yendo de lleno al tema político, Eduardo Feinmann dijo sobre Karina La Princesita: “Ella no se tiene que enojar conmigo, sino con aquellos que la utilizan (o se deja utilizar). Quizás es un negocio monumental para ella. Vive de eso, de cantar. Yo me refería a Mendoza y Espinoza. Cuando habían matado a Lucas, ella se mandó un fiestón con La Princesita. Mientras mataban al kiosquero, Espinoza se mandaba un ‘fiestón’ con La Princesita”.