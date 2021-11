Tras la derrota del kirchnerismo, Diego Brancatelli descalificó a Carolina Losada y ella no se quedó callada

Este martes en Intratables (América), Diego Brancatelli y Carolina Losada protagonizaron un feroz cruce por la derrota del kirchnerismo en las urnas. El periodista descalificó a la flamante senadora, y ella no se quedó callada.

Mientras en el programa de debate político hablaban sobre la negación de la derrota por parte del oficialismo, Losada afirmó categórica: “No lo veo como negación, lo veo como hacer el ridículo. Es parte del relato. Están negando que perdieron, y perdieron la mayoría del quorum en el senado de la Nación”.

Entonces Brancatelli arremetió: “Si lo quieren hacer futbolístico, esto es Boca-River en El Monumental, Boca con 9. Primer tiempo, se van al descanso perdiendo 5 a 0. Segundo tiempo, lo terminás remontando 5-4 con 9. Podía perderlo 9 a 0 pero perdió 5 a 4. Queda mejor parado para el próximo partido. Lo perdiste, nadie niega la derrota”.

Luego de que el comentario del panelista generara risas en el estudio, Carolina Losada redobló la apuesta diciendo: “Mas allá de los ejemplos que pueda dar Diego, vienen haciendo campaña hasta ahora. Mañana (por hoy) convocan a un acto. Me gustaría que ellos se den cuenta que son Gobierno, y que ¿cuándo se van a ocupar de los problemas que realmente existen que tienen que ver con la inseguridad, el trabajo?”.

Automáticamente, Diego Brancatelli disparó contra su excompañera de Intratables descalificándola de la manera más rotunda. “Cuando seas senadora, primero, preparate un poco más. Empezá a ampliar tu vocabulario porque tenés 100 palabras y repetís siempre lo mismo. Va a tener que preparase para ser senadora, no alcanza con esto, Caro. Y no mientas tampoco. Ser senador no es joda, hay que preparase y estudiar mucho”.

Finalmente, Carolina Losada retrucó: “Primero te diría que respetes a los 800 mil santafesinos que votaron”. Además, el Loco Montenegro, que estaba también presente en el programa la apoyó reclamando: “Diego, no podes decirle a la dama lo que le estas diciendo. Respeto”.

Recordemos que Diego Brancatelli no abandonó su postura militante del oficialismo ni siquiera el domingo pasado, cuando en plena jornada de elecciones publicó un posteo con una fuerte chicana a Mauricio Macri.