Mónica Gutiérrez puso a Jorge Rial en su lugar con una lapidaria reflexión

Durante el fin de semana, Jorge Rial arremetió contra su colega Mónica Gutiérrez durante la cobertura de las elecciones que tuvieron lugar el domingo. Y ahora, la periodista dialogó con Los ángeles de la mañana (El Trece) y puso en su lugar al exlíder de Intrusos con una lapidaria reflexión.

Recordemos que Jorge Rial había publicado un sarcástico mensaje contra Mónica Gutiérrez en su cuenta de Twitter, marcando así un nuevo capítulo en su resentimiento a su antigua compañera de canal América.

Ángel de Brito introdujo el tema consultándole a su entrevistada: "Hubo un tweet de Rial, que siempre los castiga. Bueno ustedes tienen ya un cruce histórico desde América. Puso ‘¿Se inundó algo que está @monigps en la tele?’ ¿Qué es lo que pasa con Jorge? Hoy le pregunté a él y no me contestó. Hablamos de otros temas pero sobre este no me quiso contestar. Te pregunto a vos".

Entonces, Mónica Gutiérrez no tuvo problema en ponerle los puntos a Jorge Rial. "Está aburrido chicos. Está aburrido. Seguramente el sumario que tiene de temas está corto. Entonces vuelve recuerrentemente a uno. Yo no tengo un contrapunto con él. Él tiene una obsesión conmigo probablemente, o le sirvo para alimentar su timeline. No sé, podríamos armarle un sumario con otros temas", disparó contundente la periodista.