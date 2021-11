Jorge Rial destruyó a Mónica Gutiérrez con un mensaje demoledor

Jorge Rial y Mónica Gutiérrez fueron durante muchos años compañeros de trabajo en el canal América, pero lejos de tener una buena relación, el exlíder de Intrusos se ha encargado sistemáticamente de ironizar sobre quien fue la conductora de América Noticias. Esta vez, en plena jornada de elecciones legislativas, Rial destruyó a Gutiérrez con un mensaje demoledor.

"¿Se inundó algo que está @monigps en la tele?", preguntó con sarcasmo el conductor desde su cuenta de Twitter. Recordemos que hace un tiempo, cuando cayó una tormenta en Buenos Aires, Jorge Rial había tuiteado: "Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo".

El picante tuit de Jorge Rial contra Mónica Gutiérrez.

En esa oportunidad, Mónica Gutiérrez no se quedó callada y le respondió contundente al por aquel entonces líder de Intrusos que se encontraba de vacaciones: "Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer".

"¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor señalame el párrafo exacto", retrucó picante Rial. Entonces Gutiérrez lo sepultó con otro lapidario mensaje: "Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge".

Lo cierto es que el que está más lejos de estar en la televisión es Jorge Rial, quien tras el fracaso de su programa TV Nostra (América) quedó fuera de la pantalla chica. Mientras tanto, desde su programa radial y con algunas entrevistas que da cada tanto logra levantar algo de revuelo con sus dichos. Recientemente, por ejemplo Rial sorprendió con una impactante confesión sobre su hija Morena.