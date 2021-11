Maju Lozano estalló en su programa contra El Nueve: "Trabajo en condiciones infrahumanas"

Maju Lozano estalló desde su programa Todas las tarde contra El Nueve, el canal en el que se desempeña al aire de lunes a viernes. "Trabajo en condiciones infrahumanas", dijo entre otras cosas la conductora por un reclamo relacionado con su salud.

Rercordemos que recientemente Lozano fue intervenida quirúrgicamente, y por indicación de los profesionales que la atendieron debe estar cómoda. “Hace 60 días estoy pidiendo un sillón para poder trabajar como corresponde por pedido del médico”, reclamó frente a cámaras al final del programa del lunes.

Tras agradecer las muestras de cariño del público, Maju Lozano deslizó contundente: “Y no quiero agradecer a la gente de compras del canal porque yo hace 60 días estoy pidiendo un sillón para poder trabajar como corresponde por pedido del médico y realmente estoy muy apenada porque todavía estoy esperando una respuesta. Yo realmente he venido a trabajar en condiciones infrahumanas. Amo este canal, amo mi trabajo con toda mi alma, y lamento que mi entrega hacia ustedes no sea correspondida de la misma manera”.

Luego, la conductora agregó: “Estoy trabajando de manera tremendamente incómoda, muy dolorida, con algo que siento que cualquier personas que ha sido operada y pasó por una intervención tan jodida como la que pasé, y me reincorporé a trabajar mucho antes de lo que me había autorizado mi médico, yo lo único que había pedido era un sillón que estuviera en condiciones para poder trabajar”.

Pero su reclamo no terminó ahí, Maju Lozano siguió: “Hace cuatro años que estoy sentada en un sillón roto, cosa que me chupa tres reverendos h..., pero realmente en este momento lo necesitaba, y por eso incluso hasta me ofrecía a pagar uno o traer uno de mi casa, porque necesito estar cómoda para trabajar, porque no solo trabajo con mi entrega, mi alma y mi corazón, porque amo profundamente este programa, sino que también trabajo con el cuerpo. Entonces, estoy esperando que por lo menos la gente de Compras o quién corresponde se haga cargo de este pedido que hace 60 días estoy esperando: un lugar para trabajar cómodamente, y no morirme de dolor cada vez que termina el programa”.

Según informa Pablo Montagna en LA NACION, las autoridades de El Nueve van a darle curso al pedido de Maju Lozano y van a cambiarle el sillón.