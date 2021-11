Agustina Cherri habló sobre el posible regreso de "Chiquititas"

Agustina Cherri estuvo participando de una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Durante la distendida charla, la actriz de La 1-5/18 dio detalles del posible regreso de Chiquititas, la serie éxito que protagonizó al interpretar el papel de "Mili".

Cherri contó detalles del encuentro que tuvo con Cris Morena, productora de la afamada tira infantil. "Chiquititas es eso, es que Adrián Suar termine bailándolo conmigo. Me sorprendió su baile, muy bien. Para mí es un orgullo y un gran recuerdo. Hablé con Cris hace poco por el regreso, nunca cierro las puertas y mirá si hacemos un regreso", comentó la actriz.

Luego, agregó: "Hablo todo el tiempo con Cris Morena. Fue una de las personas más importantes de mi carrera. Gustavo Yankelevich también. Hay mucha gente que me formó. Ya pasaron 32 años de trabajo. Cris claramente es una persona que está ahí, entre los más significativos", agregó después.

Cabe recordar que hace unos días Agustina fue noticia gracias a su hija Muna. La pequeña de 12 años debutó sobre los escenarios durante un show de Luciano Pereyra en el Luna Park frente a 10.000 personas. Las imágenes de la actriz llorando emocionada al ver a la pequeña sobre el escenario se viralizaron rápidamente.

Además, Agustina le agradeció al músico, con el que comparte una gran amistad hace años. "Parece un sueño pero no lo fue y, si lo pienso bien, no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años aquel recital, te acompañé por todos lados, siempre juntos con amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto. Llegamos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca. Y sí, alguien crecía adentro mío. Muna estaba en camino. La viste crecer, nacer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones. Hoy fue una noche mágica e inolvidable".