La emoción de Agustina Cherri al ver a su hija cantando con Luciano Pereyra

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, cumplió uno de sus grandes sueños con tan solo 12 años. Este viernes fue invitada por Luciano Pereyra a cantar en el Luna Park, frente a 10.000 personas. Este fue el debut de la pequeña sobre los escenarios. Nunca se había presentado en vivo ante un público que no fuera el de sus redes sociales.

"La primera vez que te escuché cantar estaba en la panza de mi mamá. Siempre te admiré, pero primero te quise como mi tío, mi tío Lucho. Me ayudás a crecer en lo que me gusta, me acompañás en este camino y hoy me diste la oportunidad de pisar un escenario por primera vez. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, nunca me hubiese imaginado llegar a esto. Te quiero”, escribió Muna en agradecimiento a Pereyra por la oportunidad.

Por su parte, Agustina también le agradeció al músico, con el que comparte una gran amistad hace años. "Parece un sueño pero no lo fue y, si lo pienso bien, no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años aquel recital, te acompañé por todos lados, siempre juntos con amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto. Llegamos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca. Y sí, alguien crecía adentro mío. Muna estaba en camino. La viste crecer, nacer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones. Hoy fue una noche mágica e inolvidable".

Finalmente, Pauls compartió su emoción al ver a su hija sobre el escenario ante tanta gente. "Subiste al escenario sin aviso previo por primera vez en tu vida. No sabías lo que iba a ocurrir. 10.000 personas expectantes. No es nada fácil. Te sentaste y fuiste vos. Simple. Esa sos. Vas con vos misma a todos lados. Ojalá no dejes de hacerlo nunca. Llevate siempre. Nunca te abandones al costado, o atrás. Nunca dejes de ser. El color de tu voz. El calor de tu alma. La velocidad de tu mente. La bondad de tu corazón. Lo escurridizo de tu humor. La paz de tu humildad. Sigo tus pasos como se siguen las nubes en el cielo, maravillándome con las formas que creás. Solo me queda acompañarte, escucharte, mirarte, disfrutarte y admirarte. Sos inmensa @muna_paul. Ahí vamos todos juntos siempre @agustinacherriok. Gracias Lucho hermoso", finalizó.