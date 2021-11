Sofía Jujuy se llevó todas las miradas en Instagram con una increíble producción desde la oficina

Sofía Jujuy es, sin lugar a la menor duda, una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Por ello, no es extraño que tenga una larga lista de pretendientes.

Hoy, se encuentra en pareja con el polista Bautista Bello y se los ve muy felices disfrutando de un gran presente. Sin embargo, no siempre todo ha sido motivo de felicidad en materia del corazón para Sofía. Recientemente, estuvo como invitada al programa que conduce Florencia Peña en Telefe y reconoció que, años atrás, se "perdió de muchas cosas por salir con alguien mayor".

Sobre el tema, se explayó: "Trabajábamos de lunes a viernes mucho y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento".

Y sumó: "Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Si me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa y lo celebro, no me arrepiento, ya está".

La modelo es una de las figuras del país que más activa se muestra en Instagram y no deja de deslumbrar a sus miles de seguidores con el llamativo contenido que sube diariamente. Ahora, su última publicación no fue la excepción y se llevó todas las miradas con una increíble producción "desde la oficina".

"Es que estoy muy busy viviendo mi vida, sorry", redactó junto a las instantáneas que se llenaron de elogios rápidamente. "Potra", "Fuega" y "Diosa", son algunos de los tantos comentarios que le dejaron sus fanáticos.