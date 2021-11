Nicki Nicole criticó a Diego Maradona y generó fuerte repudio en las redes

Nicki Nicole generó fuertes repercusiones en las redes sociales luego de criticar a Diego Maradona, durante una entrevista que brindó para un medio español. Durante la nota fue consultada sobre cómo vivió la noticia de la muerte del Diez, además la periodista observó que a su parecer se había abordado poco el tema de que fue un maltratador.

"Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", señaló.

Sus declaraciones rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter. La entrevista realizada por El País se viralizó y la cantante de 21 años recibió muchas críticas.

Recordemos que la artista fue noticia esta semana por el lanzamiento del single "Otra noche" en colaboración con el grupo mexicano Los Ángeles Azules, que ya superó el millón de reproducciones solo en Youtube. Además, fue galardonada con el premio "artista revelación" en Los40 Music Awards que se entregaron en Palma de Mallorca, España.¡