Revelan nuevos detalles de la tensa charla telefónica que mantuvieron Wanda Nara y La China Suárez

Luego de conocerse la información que Wanda Nara se había comunicado telefónicamente con La China Suárez para exigirle explicaciones sobre el escandaloso encuentro que tuvo con Mauro Icardi en un hotel de París, ahora fueron revelados nuevos detalles de lo que hablaron.

La periodista Paula Varela reveló algunos momentos de la charla. "Es cierto que estuve con tu marido. "Quedate tranquila, que no llegamos a consumar porque Mauro no pudo", recapituló la panelista de Intrusos para poner en contexto los nuevos detalles.

"La China aprovechó, y además de confirmarle el encuentro, le dijo: ‘El que empezó todo fue tu marido, que no te mienta y que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido’", amplió la información y aseguraron que hubo recriminaciones mutuas durante la conversación.

Varela afirmó que la actriz no paró de culpar al futbolista y se mostró enojada por cargar con toda la culpa: "‘Él me dijo que se estaban separando, que ustedes estaban muy mal, así que también pedile explicaciones a él’". Luego aclaró que según el entorno de Suárez, el llamado telefónico se dio en buenos términos. "La China lo que reclamó es que se la agarrara solo con ella y que la haya expuesto en sus historias, dejándola como la única responsable y dejando entrever que fue ella quien inició la relación".

"‘Agarrate con tu marido, él me busco, y yo la verdad que no los sigo en Instagram ni miraba las redes, no veía si estaban juntos o separados’”, comentó Varela.

Finalmente, Marcela Baños se mostró indignada por los comentarios contra la actriz: "Ella es soltera y puede hacer lo que quiera, el casado era él, el que tiene que dar las explicaciones es él".