Marina Calabró no tuvo piedad y apuntó sin filtro a un programa de Telefe

Después de una larga espera, Susana Giménez volvió a la televisión y lo hizo, ni mas ni menos que, con Marley. El conductor invitó a la diva de los teléfonos al primer programa de la nueva temporada de Por el mundo y la divertida dupla hizo estallar en risas a miles de televidentes.

Los artistas recorrieron Miami y si bien, para muchos la emisión tuvo grandes momentos que entretuvieron a los espectadores, hubo otros que criticaron sin filtro el nuevo contenido de Telefe. Una de las que reprobó la primera salida del ciclo del canal de las tres bochas fue Marina Calabró, quien no tuvo problemas en mostrarse durísima con el contenido.

En la columna que tiene en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, manifestó: "El programa es muy de los noventa, fueron a Miami. La casa de Versace ya la vimos doscientas veces. No sé, me dio noventas. Es como un deja vú. Me parece que no sumó nada".

Y continuó: "La polémica arrancó con un tweet que pusieron en la cuenta de Telefe, en el que anunciaban que ‘Marley y Susana recorrían un zoológico’. Igual, enseguida Marley se dio cuenta que iba a generar problemas, y corrigió: '¡No era un zoológico, era una selva libre, donde los enjaulados éramos nosotros!’".

"Pero aunque ellos dijeron eso ¡Se veían jaulas por todos lados! Y la polémica no tardó en estallar en Twitter, y más cuando Susana contó que había tenido monos. De hecho, algunas asociaciones proteccionistas están analizando hacer una presentación", sumó.

Para finalizar, sin piedad, disparó: "En síntesis, se vio todo muy noventa, viejardo, desajustado de la televisión actual".