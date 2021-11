Mariano Iúdica se despachó al aire con un fuertísimo descargo

En los últimos días, el asesinato de Roberto Sabo, un kiosquero de Ramos Mejía, generó un gran revuelo, tanto en los vecinos de la zona que piden seguridad, como en los medios de comunicación. Uno de los que no se mostró ajeno al tema fue Mariano Iúdica quien se despachó frente a las cámaras de América TV con un fuerte descargo por lo sucedido.

"Los vecinos de Ramos Mejía están indignados. Esto ya se sabía ¡Esto se pudrió todo! Es la marcha por la muerte de Roberto Sabo al que le pegaron seis balazos, adentro de un kiosco", comenzó diciendo en Polémica en el bar sobre la movilización del vecindario en el que fue asesinado el hombre.

Polémica en el bar

Y continuó: "¡Todo han roto! Esto es la decadencia en primera persona, los vecinos peleándose con la policía, que no tenía ni nafta para los autos. El chorro, por supuesto, tenía prontuario. Una nena de quince años que tenía que estar en el colegio fue la cómplice del hijo de p***. ¡Todos los tejidos sociales rotos! Hay hombres grandes y mujeres al frente de la marcha. Todos destruidos... y así todos los días".

"Por más que lleven a la gendarmería o a la guerra de las galaxias, la gente se hinchó los huevos. ¡Se terminó! No se puede vivir, si vos sos una persona de bien, estar en este país te tiene que poner incómodo", agregó.

Y cerró: "¡No se puede estar ante esto y no sentirse incómodo! Ayer cobraron todos, Cristina, el gobernador, Berni, todos. No se salva nadie, no hay lugar para nada. El que no quiera dar la cara, lo va a pagar. Ramos Mejía está irrespirable".