La soberbia reacción de Nicole Neumann contra Mica Viciconte

La hija de Nicole Neumann debutó como modelo. Indiana dio sus primeros pasos en el mundo de las pasarelas y toda su familia estuvo presente para acompañarla en este importante momento. Pero, el evento en el que participó la adolescente de 13 años, produjo además el encuentro entre sus padres, Nicole y Fabián Cubero, quienes a su vez estuvieron acompañados por sus parejas, Mica Viciconte y Manu Urcera.

"Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto, todo cotillón, diría Moria Casán", expresó la modelo en diálogo en Intrusos. La picante reacción de Nicole fue en respuesta a la versión de que Viciconte no la había saludado. "No se crean todo lo que cuentan, chicos. Igual, está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco", se defendió Nicole.

"¿Si me crucé con Fabián y Mica? No sé, ni idea. No los vi, sabía que estaban, de hecho las traía su papá porque es el día que están con él. No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años. Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile", agregó sobre qué pasó durante el evento con su ex y su pareja.

Recordemos que Nicole le había dedicado un sentido mensaje a su hija en sus redes sociales. "Que orgullo, emoción y nervios. Te felicito y voy a acompañarte siempre en el camino que elijas. Te amo hijita. Elegiste este camino sola y eso me mata de amor", escribió en sus redes.