Jorge Lanata defendió sus looks y liquidó a los que se visten con canje

Este jueves en La jaula de la moda (Ciudad Magazine) destacaron los looks de Jorge Lanata, a quien presentaron como el periodista “más fashionista del país”. El conductor hizo llamativas declaraciones sobre la ropa que usa y liquidó a los que se visten con canje.

“Me gusta mucho ver ropa de mujer. Elba se viste muy bien, pero lo que me gusta realmente de una mina es que sea inteligente e independiente. Me gusta poder admirar a la mina con la que estoy. Es así hoy y lo fue antes también con las personas con las que estuve”, contó Lanata.

Jorge Lanata disfruta de que se hable de sus looks.

Al referirse a su interés por los zapatos de mujer, el periodista destacó la labor del reconocido diseñador Christian Louboutin, y coincidió con él sobre la importancia de la estética en el calzado por sobre la comodidad. “¿Por qué tiene que ser cómodo? El zapato es para que la mujer baje del auto y entre al restaurante”, remarcó Jorge Lanata citando al icónico diseñador.

“Afortunadamente, creo que con los años armé una persona que se puede poner cualquier cosa y se me pueden reír, pero a mí no me importa. Siempre me pongo lo que me gusta y lo uso en la vida, no solo en la televisión. No hay nada con lo que me haya sentido ridículo”, expresó Jorge Lanata sobre su indumentaria.

Finalmente, el periodista reflexionó: “Es estereotipada la crítica, pero me parece divertido que se hable de mis looks". A la hora de indicar cómo consigue su ropa, Jorge Lanata remarcó: "No hago canje, mi ropa la pago. La tele abusa del canje y usan cualquier cosa”.