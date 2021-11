El difícil momento que atraviesa Nazarena Vélez en su vida

Nazarena Vélez estuvo invitada a Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve. Durante la charla, la empresaria teatral fue consultada sobre la próxima temporada de verano y si tiene en mente producir algo.

"Está re complicado a nivel producción. Tenía ganas de llevar "Trepadores" a Mar del Plata, que está ahora en cartel en la calle Corrientes, pero los alquileres están imposibles", comenzó diciendo Nazarena sobre las complicaciones económicas que atraviesa para poder llevar adelante un espectáculo en la costa atlántica.

"Para que te des una idea, por dos meses me pidieron un millón doscientos mil por un departamento de dos ambientes", reveló. "¿A cuánto tengo que poner las entradas?", preguntó.

"Es imposible para una productora como yo. No tengo respaldo económico. Me gusta tratar bien a los elencos con los que trabajo y siempre me caractericé como productora por darle lo mejor a mis actores. Pero me es imposible ahora producir", declaró Nazarena.

"Trepadores" está protagonizada por Rodrigo Noya, Bautista Lena, Santiago Caamaño y Federico Barón. La obra cuenta la historia de cuatro operarios de una fábrica que están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. El jefe, un tanto desequilibrado, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo al grupo de hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas y cómicas hasta la revelación de los secretos personales más oscuros y vengativos. Al final de cuentas, ascender, se tratará de sobrevivir.