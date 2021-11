La otra crisis de pareja importante que dejó el Wandagate: “Zaira Nara y su marido quedan en una relación más que tirante”

Ya se venía hablando del descontento de Zaira Nara con toda su familia por razones varias a saber: 1) con Mauro Icardi por el engaño a su hermana, Wanda, con la China Suárez. 2) con la misma Wanda por perdonarlo tan rápido después de la que se mandó. 3) con su mamá Nora por no acompañar a la rubia en este momento tan difícil. 4) Es la más sorpresiva de toda. ¡Y la que más le duele!

Sí, señora. Sí, señor. La calentura de Zaira tiene que ver con Jakob Von Plessen, su marido, quien según informó Amalia Granata, en el programa de radio Mitre de Marcelo Polino, fue el encargado de ayudar a Icardi a pasar dos días de amor en París con la China Suárez. “Una especie de cómplice cuando ellas se fueron unos días a pavear a Milán”, dijo la diputada.

Ahora él que brindó más precisiones fue el mismísimo Rodrigo Lussich, en su programa de los domingos, en América, El show de los Escandalones. "Está confirmado. Jakob le hacía la gamba en todo este jueguito”, informó el conductor sobre los movimientos del delantero del PSG con el hombre de campo.

"En esta historia cuernos presencial, Jakob tuvo mucho que ver. Y Zaira no lo va a perdonar", agregó Rodrigo. Y vaya si tiene razón: a pesar que los dos están en el sur del país, donde el muchacho trabaja en una especie de guía para turistas, hay una importante crisis de pareja. “Zaira Nara y su marido quedan en una relación más que tirante después de todo lo que pasó”, agregó Lussich.

El periodista también dijo que más allá de la ayuda con la China, Jakob fue un inspirador en el look del compañero de Lionel Messi: "Apareció este tipo, Jakob Von Plessen, el de la boina. Con Mauro ya había una relación dudosa, porque Mauro le copió todo el look. Sobre todo, la boina".

"Le copió el look sojero, pero con el tiempo Icardi prefirió el look pajero, que le salió bastante fácil. Pero este le hacía la gamba cuando fueron a París. Nosotros insistimos que lo de la China e Icardi fue un cuerno presencial", redobló la apuesta.

Este fin de semana, Von Plessen no tuvo movimientos en sus redes sociales. Pero Zaira sí. Mostró un paseo en caballo con sus hijos en un lugar paradisíaco, pero sigue en silencio. Por intermedio de Ángel de Brito, Zaira dijo que “le parece muy mal que Wanda haya perdonado tan rápido a Mauro”.

“Este tipo se portó muy mal con mi hermana y tiene que pagar. El dolor que le hizo pasar no tiene precio. Ya se lo hizo Maxi, y ahora este. Wanda no aprende más”, tiró off the record la menor de la familia, que parece mejor plantada que Wanda.

La historia vivida en París seguro golpeó a Zaira, y Lussich dejó picando un interrogante fuera de aire: “La China Suárez no se llevó el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi. Pero ojo que no tenga que ver con el comienzo del final de Zaira”. ¿Será?