Floppy Tesouro reveló el motivo del fuerte cruce con Silvina Luna en un restaurante

Hace algunos días, trascendió un fuerte cruce que protagonizaron Floppy Tesouro y Silvina Luna en la puerta de un restaurante en Puerto Madero, y ahora la modelo se encargó de revelar el motivo de la discusión con la ex Gran Hermano.

Recordemos que recientemente se viralizaron imágenes de la choque entre ambas, que según se dijo, había sido por un hombre, Rodrigo Fernández Prieto, exmarido de Tesouro y mejor amigo de Luna.

“Fue real, yo soy muy genuina, siempre lo fui. Fue una charla de mujeres, un intercambio de opiniones”, comenzó Floppy Tesouro este lunes en Nosotros a la mañana (El Trece). Luego agregó: “Rodri y Fede (los dueños del restaurante) nos invitaron al evento y yo no la había visto personalmente a Silvina. Ella sí se había contactado conmigo cuando empezaron a decir todo lo que dijeron [que Luna y Fernández Prieto estaban viviendo un romance en Panamá]; yo siempre los defendí y puse las manos en el fuego por ambos porque yo sabía de su vínculo de muchos años de amistad”.

Sobre Silvina Luna, Floppy Tesouro aseguró: “Era una persona de confiar y por eso le abría las puertas de mi casa, sabía perfectamente que son como hermanos y ella es amiga de toda la familia. Pero había quedado una situación pendiente de charlar que era que a mí me había afectado que se hayan ido a Panamá en plena separación, siendo ella una persona pública. Yo sabía que iban a opinar, a sacar conclusiones entonces sentí que no había sido cuidada desde ese lugar, pero fue un intercambio de opiniones donde Silvina realmente me dijo la verdad: que no se dio cuenta, ni lo hizo adrede”.

Respecto al cruce en la puerta del restaurante, Tesouro comentó: “La verdad es que si no nos quisiéramos ni lo hablaríamos, pero bueno, en un momento se puso intensa y yo soy muy expresiva, pero había que limar asperezas y la gente hablando se entiende. Así que todo volvió a ser como antes, somos gente grande. Yo soy políticamente correcta, pero honesta; lo que dijo me convenció, sentí que me lo dijo desde un buen lugar. Son amigos desde hace años, ella midió eso en lugar de medir que yo no la estaba pasando bien, pero sé que no fue adrede de ninguna de las dos partes y se fueron de vacaciones como todos los años”.

Finalmente, y coincidencia con lo que también expresó Silvina Luna sobre el intercambio que tuvieron, Floppy Tesouro remarcó: “Tuvimos una charla y después siguió fluyendo naturalmente porque las cosas entre gente civilizada se entienden. Y cuando uno se quiere, uno puede equivocarse y seguir adelante. Lo importante es que está todo aclarado y estamos todos en armonía. Yo me llevo súper bien con Rodri, tenemos una hija hermosa y somos una familia para toda la vida. Jamás hubo conflicto entre nosotros”, concluyó Tesouro.