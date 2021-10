El gesto de Guillermo Coppola hacia Mavys Álvarez que sorprendió a todos

Tras las escandalosas declaraciones que realizó Mavys Álvarez, la novia de 16 años que tuvo Diego Maradona en Cuba, que derivaron en una denuncia por "trata" contra el entorno del Diez, Guillermo Coppola se refirió a lo sucedido durante un móvil para el programa A la tarde (América).

"Aunque pasen cuarenta o sesenta años, ella sintió y vivió realmente eso", comentó el ex representante en relación a los 20 años que pasaron hasta que la mujer se animó a contar su verdad. a hablar de su relación abusiva. Y agregó: “La gente después te dice: ‘¿Cómo estás ahí y no lo veías?’. Hubo mucha gente ahí en Cuba, hubo mucha”.

En relación a la denuncia que realizaron contra él y varias personas del entorno de aquel momento de Maradona, comentó: "Si me llega algo al nivel de la Justicia, voy a ser el primero que se vaya a presentar. Tampoco voy a comerme el garrón. Eso no quiere decir que si hay una prueba y yo tengo que ir a la Justicia para presentarme, no lo voy a hacer. Que me llamen", declaró contundente.

Luego, dejó en claro sus intenciones de reunirse con Álvarez para aclarar la situación. "Lo voy a repetir. ¿Hizo bien? Sí. ¿Yo niego la relación? No. Quiero decirle a ella que me gustaría conversar, y si me tiene que dar un bife, que me lo dé", disparó.

Finalmente, reflexionó sobre su amistad de tantos años con Maradona: "Hoy, 20 años después, sigo recibiendo por ahí algún embate. De todas maneras no importa. Sé lo que sufrió Diego, lo que le costó luchar contra el flagelo de la droga. Lo recuerdo y quiero que descanse en paz" aseguró.