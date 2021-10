Christophe Krywonis opinó sobre Dolli Irigoyen, su reemplazo en Bake Off

Durante dos temporadas Christophe Krywonis participó de Bake Off Argentina, el reality de pastelería que busca al mejor pastelero amateur del país. Sin embargo, este año dio un paso al costado del programa de Telefe por tener otros compromisos laborales. A pesar de que en estos momentos se encuentra en Parrilleros Space, un ciclo gastronómico que busca al mejor asador de todo América Latina, se mostró nostálgico con el programa que tantas alegrías le dio en el pasado.

Bake Off Argentina

"Yo los extraño muchísimo a mis compañeros, que no esté en el programa no significa que deje de apreciar a todos esos seres tan queribles", reconoció en diálogo con La Once Diez y contó que les envió un mensaje a Damián Betular y Pamela Villar, sus exs compañeros del canal de las tres bochas.

Sobre Dolli Irigoyen, quien lo reemplazó en el reality, manifestó: "Es la Biblia, es una guía y además tiene un carácter tan especial, que me gusta que puedan verla un poco más a cómo es ella en realidad". Además, sin dudarlo, indicó al aire que es "la gran cocinera argentina".

Otro de los temas que le fue inevitable hablar en vivo fue de la conductora del programa. "A Paula Chaves no puedo dejar de nombrarla que es el hermano que no tengo. Es un amor de persona, y gran compañera", expresó y cerró: "Extraño todo ese grupo de gente y sé que les va muy bien, una cosa no quita a la otra, que yo haya salido".