Ángel de Brito disparó contra Diego Brancatelli por sus controversiales dichos

En los últimos días, no hubo quien no opinara sobre el escándalo que se desató alrededor de Diego Armando Maradona. Uno de los que habló sobre el asunto fue Diego Brancatelli en Intratables, quien defendió al ex futbolista y cuestionó a Mavys Álvarez, la mujer de nacionalidad cubana que, siendo menor de edad, habría mantenido una relación amorosa con El Diez.

¿Qué fue lo que dijo? El panelista de América TV sugirió si la mujer no esperó el fallecimiento del deportista para que él no la cuestionara y se preguntó si su sufrimiento hubiera sido tal si le hubieran dejado un millón de dólares. Además, cuestionó si ella estaría dispuesta a renunciar a cualquier tipo de resarcimiento económico por parte del círculo del astro del fútbol.

Diego Brancatelli

En las redes, los internautas repudiaron con fuerza sus dichos y también sus colegas salieron a criticarlo. Uno de los que disparó contra Brancatelli fue Ángel de Brito. El conductor de LAM no se quedó callado y expresó frente a las cámaras de eltrece su postura. "¡Es la cosa más obvia que escuché en el mundo! Acá un tema y es que el delito es delito, punto", manifestó.

Y continuó: "Los intereses ulteriores de cualquier querellante no hacen al debate. Si el delito ocurrió, se investiga, se juzga y después tendrá un dictamen favorable o desfavorable. Además acá no hay uno, hay varios".

Finalmente, señaló: "Yo estaba viendo el programa, había un montón de gente en el estudio ¡Y todos se hicieron los idotas! Tampoco digo que incineren en público a Brancatelli, pero ¿Nadie debate semejante bestialidad cuando la escuchás?".