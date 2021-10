Gran expectativa por el veredicto del juicio contra Alex y Charlotte Caniggia

Este jueves se conocerá el veredicto del juicio que el periodista Pablo Layus inició en 2017 por "coacción, daños, lesiones leves y amenazas" contra Alex y Charlotte Caniggia. La fiscal en Cámara 9 del Crimen pidió prisión en suspenso para los dos imputados.

El escandaloso hecho ocurrió el 16 de febrero de 2017 en un boliche de la ciudad de Villa Carlos Paz cuando Alex comenzó a discutir con un seguridad del boliche, a quien el mediático habría amenazado. Layus se acercó para registrar con su teléfono celular lo que estaba ocurriendo cuando Charlotte se lo arrebató y lo destruyó contra el piso.

Por lo sucedido, los mellizos están imputados por presunta "coacción, daños, lesiones leves y amenazas". Mercedes Balestrini, fiscal de la causa, pidió cinco meses para Charlotte, un año y cuatro meses para Alex, sumado a tareas comunitarias y exámenes psicológicos.

Alex ingresando a la Cámara 9 del Crimen. Foto: Twitter @fcocenteno

Charlotte a la espera de la sentencia. Foto: Twitter @fcocenteno

Recordemos que este martes, los mellizos Caniggia se presentaron ante la Justicia cordobesa. Previo a su ingreso a los Tribunales, Alex dio un móvil con Telefe donde declaró: "La Justicia es una vergüenza. Me hacen venir acá porque son más cholulos que la mier*. Yo no amenazó, no soy un mafioso, solo hago televisión", declaró contundente.