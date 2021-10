Axel y Charlotte Caniggia fueron condenados a prisión en suspenso

Se conoció la sentencia del juicio contra Axel y Charlotte Caniggia por "coacción, daños, lesiones leves y amenazas" que el periodista Pablo Layus inició tras los escandalosos sucesos ocurridos en la salida de un boliche en febrero de 2017.

"La Justicia decidió condenar a Alexander por amenazas, seis meses de prisión en suspenso, fijar por dos años domicilio y acreditar trabajo, 80 horas de tarea comunitaria", reveló el periodista de espectáculos en sus redes sociales. La Justicia también declaró culpable a Charlotte: "Un mes de prisión suspenso. Dos años de fijar domicilio, acreditar trabajo, no cometer delitos y 60 horas de trabajo comunitario", agregó.

ALEX INGRESANDO A LA CÁMARA 9 DEL CRIMEN. FOTO: TWITTER @FCOCENTENO

CHARLOTTE A LA ESPERA DE LA SENTENCIA. FOTO: TWITTER @FCOCENTENO

El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2017 en un boliche de la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando Alex comenzó a discutir con un seguridad del boliche, a quien el mediático habría amenazado. Layus se acercó para registrar con su teléfono celular lo que estaba ocurriendo cuando Charlotte se lo arrebató y lo destruyó contra el piso.

Recordemos que este martes, los mellizos se presentaron ante la Justicia cordobesa. Previo a su ingreso a Tribunales, Alex dio un móvil con Telefe donde declaró: "La Justicia es una vergüenza. Me hacen venir acá porque son más cholulos que la mier*. Yo no amenazó, no soy un mafioso, solo hago televisión", disparó contundente.