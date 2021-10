La bronca de Marcelo Tinelli tras el faltazo de un participante a Showmatch

Durante la semana se anunció que Jorgito Moliners no estaría presente en el duelo de este martes por una "fatiga muscular". De esta forma, el bailarín y compañero de Luciana Salazar suma otro capítulo en la ya casi irremontable relación con la actriz.

Hace varias semanas que suena fuerte el rumor sobre lo mal que se llevan. Luego, Salazar publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales, despertando sospechas sobre el estado actual de su relación con Moliniers. "Esas personas que le das una mano y te agarran el codo. Mejor tenerlas lejos", escribió la rubia en Instagram Stories, sin arrobar a ningún destinatario.



Anoche, finalmente, Moliners pegó el faltazó a la pista de La Academia. Fiel a su estilo, Ángel de Brito lanzó un comentario que enfureció a Marcelo Tinelli. "Moliniers está fatigado de ustedes, del equipo, porque yo lo vi bailando en el programa de Guido Kaczka. Así que tan fatigado no lo vi, me parece que el problema es acá con el equipo", comentó el miembro del jurado.

"Ah, ¿está bailando en el programa de Guido Kaczka? No, es tremendo. No sabía. Raro. No lo había visto. Bueno, lo voy a ver. Por lo menos para ver cómo está", comenzó comentando irónico Tinelli.

"Es increíble, tremendo. Para mí eso es una daga en el corazón. Una locura lo que hace. Recontra traición. Jorgito Moliniers: ni aparezcas por acá", concluyó Tinelli mientras la producción ponía al aire un extracto de la participación del bailarín en Bienvenidos a bordo.