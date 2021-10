Filtran un polémico chat de Luciana Salazar tratando de "traidor" a un integrante de Showmatch

Anoche se llevó a cabo una nueva edición de La Academia de Showmatch. La encargada de romper el hielo fue Luciana Salazar que llegó acompañada de su nuevo bailarín Nacho Gonatta.

Fue durante la previa, cuando Marcelo Tinelli preguntó por la ausencia de Jorgito Moliniers: "Vino al primer ensayo y ese día nos contó que a la tarde iba a ver al doctor Furman porque le dolían los hombros. Pero me hizo un comentario de una persona y creo que parte de esta decisión tuvo que ver con eso", respondió visiblemente ofendida.

Ante la enigmática respuesta de Luli, fue Ángel De Brito quien explicó que alguien llamó al bailarín para decirle que deje de bailar con Luciana. "Yo pienso que todo lo que se dijo no fue verdad, que Jorgito había dejado audios hablando mal de mí", respondió categóricamente la rubia. A esta declaración se le suma el posteo que realizó la mediática en las redes, dejando bien en claro que existe un distanciamiento real con Moliniers.

"¿Es verdad que bloqueaste a Jorgito de WhatsApp?", le consultó picante el jurado. A lo que Salazar respondió: "Ay, Ángel", intentando eludir una respuesta. Ante la decisión de la Luli de no hablar del tema, el conductor de LAM decidió publicar en su cuenta de Twitter una captura de un chat donde Salazar trata de "traidor" a Jorge, dejando pruebas contundentes que entre la actriz y su ex bailarín parece no haber vuelta atrás.