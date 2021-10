Jey Mammon tomó una terminante decisión sobre su futuro laboral

Este miércoles, Jey Mammon anunció una terminante decisión sobre su futuro laboral, que tiene que ver con su partida de radio Metro 95.1. El conductor explicó por qué abandona su ciclo Mañana la seguimos, y habló del cansancio que ha experimentado al hacer diariamente radio y televisión.

Desde que cambiaron el horario de Los Mammones (América), desde la medianoche hacia el prime time, a Jey Mammon se le empezó a complicar llegar a horario al canal.

“Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba, y ahora tengo que tomar una decisión, y tomarme un momento al costado de radio Metro, porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados, y tuve que aprender a decir que no a algunas cosas. Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes”, detalló Jey Mammon al aire.

Luego, aclaró que la finalización de su trabajo en la emisora se da en los mejores término. “Le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido, está todo bien con la radio, faltando poquito para que termine el año, esto no es una tristeza para nadie, pero cuando pasa algo bueno, uno tiene que dejar de lado algunas cosas, y esta radio y los oyentes se merecen lo mejor. Les agradezco de corazón por la generosidad”.

Finalmente, Jey Mammon expresó emocionado: “Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer”.