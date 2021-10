El mal momento que vivió uno de los chefs más famosos de la TV

El reconocido chef televisivo Christophe Krywonis está de festejo. Primero, porque se estrenó el reality de Space, Parrilleros, que lo tiene como conductor. Segundo, porque logró superar uno de los momentos más complicados de su vida.

Parrilleros es una competencia que busca al mejor asador amateur del país. Según explicó el francés, es el trabajo que más nervioso lo puso en su vida, ya que muestra "un Christophe diferente", que, a diferencia de lo que hizo en otros realitys, no es ni juez ni decide sobre la suerte de los participantes, sino que deberá cocinar.

Lamentablemente, fue durante la grabación de este nuevo programa que Christophe Krywonis se contagió de covid. El conductor sospecha que sucedió en la provincia de Mendoza. "Se me tiraron encima 20 motoqueros", contó, y ya en ese momento tuvo un mal presentimiento "Si no me pesco el bicho acá, no me lo pesco más", se dijo.

La grabación de Parrilleros. Foto: Twitter (@peralta_nico)

Con algo de mala suerte, esta predicción sombría se cumplió, y sólo una semana después ya estaba en cama. Luego de otros siete días, fue ingresado al hospital, en donde pasó una quincena.

Christophe tomó en ese momento una decisión: informar sólo que tenía covid, pero no dar demasiados detalles sobre su salud. El chef explicó que no le gusta mediatizar cosas negativas, por lo que prefirió dar pocas precisiones sobre cómo transitaba su enfermedad.

Ahora, meses después del contagio de mayo, reconoce que "la pasó mal", pero no tuvo miedo. Cuando contrajo coronavirus, ya tenía las dos dosis de la vacuna aplicadas, y "había hecho todo bien" para evitar complicaciones. Actualmente su estado de salud es impecable, y pudo terminar la grabación de Parrilleros sin otros inconvenientes.

En el show se enfrentarán 24 parrilleros amateurs. La competencia es "mano a mano". El ganador entre los parrilleros deberá competir contra el mismísimo Christophe, y un jurado evaluará a ciegas el resultado.