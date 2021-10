Bake Off: la insólita torta de Gino que causó una lluvia de memes

Un nuevo desafío se llevó a cabo anoche en Bake Off (Telefe), donde cada uno de los participantes tuvieron que poner a prueba sus habilidad técnica y la precisión a la hora de preparar una torta mousse con varias capas.

Nuevamente, Gino Minnuci fue protagonista en las redes sociales, donde fue blanco de todo tipos de memes, al no conseguir cumplir con la consigna del día. El joven participante de 22 años presentó una mousse con partes desmoronadas y sin ninguna forma.

"Hubo un problema con la gelatina, claramente, que llegó a activarse pero no resistió lo suficiente, y es una pena porque está muy bien la infusión", comentó Dolli. "Bueno, ¿y esto? Es como un volcán", bromeó Damián Betular al no poder creer lo que tenía delante de él. Por su parte, Pamela Villar le advirtió: "Estamos avanzando y diría que te concentres, porque por una distracción te vas a quedar afuera, no es gracioso"

Mientras todo esto pasaba, Twitter se colmaba de memes, convirtiendo a Bake Off en tendencia en todo el país.

Sin embargo, Gino no fue el peor de la noche. Esta vez le tocó a Hernán Canalini. "Hernán, fuiste el último puesto porque no llegaste a ponerle baño, se desmoronó completamente y quedó tipo paté", le comentó Villar.