El nuevo reclamo de Rocío Marengo en Showmatch sobre su relación de pareja

A mediados de septiembre, Rocío Marengo protagonizó un verdadero escándalo mediático al realizar una vehemente catarsis pública sobre su relación de pareja con Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", comenzó diciendo visiblemente desbordada.

Tras varios días de repercusiones por sus dichos, muchos medios anunciaron el final de la pareja, que nunca se confirmó. En este sentido, Marengo volvió a hacer un nuevo reclamo. "Estoy en mi edificio de soltera. No es que esté soltera", contó Rocío en la previa.

"¿Pero no vivís con tu novio? ¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?", preguntó Marcelo Tinelli, intrigado. "Vamos a ver si viene, pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy", respondió Rocío Marengo. "Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga", finalizó.

Recordemos que hace algunas semanas, la panelista Paula Varela reveló en Intrusos que el empresario tuvo un romance con la periodista Nazarena Nóbile mientras estaba con Marengo. "Cuando Rocío dijo su fecha de comienzo de relación recordé que una vez yo vi a nuestra compañera Nazarena Nóbile durante una emisión de Un Sol para los Chicos con Eduardo Fort", afirmó Varela.

Luego, agregó: "Le pregunté si estaba con él y me dijo que sí. Esa historia de amor fue en 2017, más o menos, entonces... ¿cómo Rocío está desde 2014? Nazarena estuvo como seis meses con Eduardo Fort".

Nóbile confirmó que tuvo un romance con Eduardo, pero no quiso dar demasiados detalles. "Todo lo que me decís... sí, es verdad. No te puedo decir mucho más. Es una familia que quiero un montón, una familia de muy buen corazón", sentenció.