Viviana Canosa volvió a faltar a su programa y se instala un fuerte rumor sobre el motivo

Este lunes, Viviana Canosa volvió a faltar a su programa de A24, y se instala un fuerte rumor sobre el motivo. Recordemos que la conductora había anunciado en sus redes que regresaba al frente de su ciclo en la mencionada señal de noticias, pero eso finalmente no sucedió.

Si bien desde el canal no dieron explicaciones por la ausencia de la conductora, se especula que su falta está relacionada con el delicado momento que atraviesa su madre, quien está internada por complicaciones en su cuadro de coronvirus.

Por otro lado, en horas de la tarde comenzó a correr un fuerte rumor sobre la desvinculación de Viviana Canosa del Grupo América. Sin embargo, según informa Pablo Montagna en LA NACION, desde A24 negaron tal versión. Recordemos que la periodista está asente de su lugar de trabajo desde el 15 de septiembre.

Eduardo Battaglia se hizo cargo este lunes de la conducción de Viviana con Vos. El periodista comenzó el programa informando que Canosa no iba a ser parte del ciclo hoy y que le hacían el aguante junto a su equipo.

Recordemos que el viernes, la periodista Alejandra Quevedo levantó polémica al asegurar desde Radio 10: “Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre. Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupo de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”. Esta afirmación daría por tierra los exámenes que mostró Canosa, quien negó de manera categórica haber contraído Covid.