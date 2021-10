Cristian U rompió en llanto al hablar de la muerte de su padre y lanzó una grave denuncia

Este lunes, Cristian U rompió en llanto en vivo en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) al hablar de la trágica muerte de su padre. Además, el ex Gran Hermano lanzó una grave denuncia.

Recordemos que Cristian había compartido el domingo un fuerte video en el que se le puede ver cargando a su padre desvanecido en una camilla y acusando de negligencia al Hospital Argerich.

En horas de la mañana, el joven DJ no pudo evitar quebrarse al hablar con Ángel de Brito sobre el fallecimiento de su padre, quien perdió la vida tras una convulsión. "Él siempre dijo que quería irse a vivir a Córdoba y que después lo cremaran, pero me dijeron que por el estilo de su muerte no se lo puede cremar. Queda en la morgue por un año y hay que esperar, es tremendo todo", se lamentó Cristian U.

Imágenes del fuerte video que compartió Cristian U en la red.

Luego agregó: "Cuando entré al hospital había un silencio que parecía un cementerio. Subí, golpeé un vidrio para que me atendieran y la mujer que me atendió estaba casi dormida. No quiero culpar a nadie, pero ¿así tratan las urgencias? Estamos hablando de que una persona en diez segundos puede seguir viviendo o morirse".

Entre lágrimas e indignaado, Cristian U expresó: "Yo entiendo todo, pero somos seres humanos... Con más o menos plata, somos seres humanos. Se perdió lo de la humanidad, nos tratan como cucarachas. No se puede creer lo que hacen, y después hacen propagandas diciendo que están entre los mejores servicios del país, que en diez minutos llegan a cualquier lado para una emergencia, que ahí atienden a los Presidentes... No tienen cara".

Finalmente, sobre Fabián, el hombre que murió a los 60 años por una convulsión, Cristian U recordó desconsolado: "Cuando yo era chico, me crié en La Boca y delinquía, hacía todo lo que hace un chico que no tiene educación, y él me sacó, me enseñó a laburar a los 8 años. Una vez teníamos sólo un saquito de té y una milonguita, y me dijo ´comé vos, que yo tengo acidez´. Era capaz de eso y de mucho más, le debo todo lo que soy hoy. Lo querían todos, tenía salud, vitalidad... El otro día me enteré de que en su barrio le pusieron un pasacalle que decía ´Fabi, te vamos a extrañar´... Yo no puedo ir más a ese barrio, ¿me entendés?.