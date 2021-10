Graciela Alfano reveló la fantasía íntima que concretó con un famoso actor

Graciela Alfano estuvo invitada al programa Soy tan biutiful, ciclo que conduce Sebastián Pampito Perelló y la Barby por Radio Pop. En la distendida entrevista, la ex vedette fue consultada por una fantasía sexual que le cumplió a una ex pareja. "Quería experimentar un trío conmigo y otro hombre. Enseguida le dije que sí", comenzó detallando la actriz.

"La idea me pareció fantástica. Ver a estos dos hombres divinos, disfrutándose entre ellos, me encantó. Me encantó la experiencia. Había escuchado sobre esta experiencia sexual, y cuando pude probarla fue algo inolvidable", reveló.

Finalmente, contó cómo se sintió: "Estaba zarpada, como loca, me dio placer viéndolos a ellos dos teniendo sexo. Ya habíamos tenido una experiencia con mi ex pareja junto a una chica. Pero esta experiencia me encantó. No voy a dar el nombre porque esta pareja que tuve es conocida", admitió.

Recordemos que Alfano fue noticia esta semana al dar su opinión sobre el escándalo que protagonizaron Wanda Nara y La China Suárez por el supuesto coqueteo que tuvo con Mauro Icardi.

"La esclavitud la dejamos. Ahora está todo mal, pero hace 500 años estaba buenísimo. Hoy, señalan a la tercera en discordia como una barbaridad los dueños de la verdad revelada y no sé qué verdad. Yo entiendo su moral, pero la mía es otra: nadie le roba el marido a nadie, ningún matrimonio lo destruye nadie. Los matrimonios los destruyen o los construyen los cónyuges. Si el pibe levantó la cabeza para tirotear es porque las cosas no funcionaban", disparó sobre lo sucedido.