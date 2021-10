Yanina Latorre contó por qué pasaron de la simpatía al cruce con Alberto Ferrnández

Este domingo, Yanina Latorre estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). Allí, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), dio detalles sobre su vínculo con Alberto Fernández, y de por qué pasaron de la simpatía al cruce.

Cuando Juana Viale le preguntó a Latorre si es verdad que el Presidente se consideraba un "yaninista", la integrante de LAM aseguro que sí, pero sostuvo que ahora están con una mala relación. "Lo conocí en la mesa de Lanata, yo laburé con Lanata varios años y a su mesa van todos. En ese momento, Alberto estaba peleado con Cristina y venía a la mesa de Lanata a hablar mal del Gobierno. Todos lo atacaban y yo lo defendía porque me daba ternura, me parecía simpático", comenzó Yanina.

Luego agregó: "Nos hicimos amigotes ahí. Siempre me decía que era yaninista, y de hecho teníamos los teléfono, había buena onda. He hablado con él, porque no veía nada malo en hablar con el Presidente".

A la hora de marcar el momento definitivo del cruce con Alberto Fernández, Yanina Latorre explicó: "Después de todo lo de Fabiola, le perdí el respeto. Me parece que se burlaron de nostros. Encerrados, sin barbijos, sin distancia, sin nada. Fue una impunidad total, festejando una fiesta pagada por nosotros".

Finalmente, la panelista de LAM remarcó que el escandaloso festejo en Olivos fue una muestra de abuso de poder. "Todo lo que nos mandaron hacer, ellos no lo hicieron", sentenció.