El apasionado beso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que es furor en la red

Este sábado, Oriana Sabatini compartió un sentido posteo dedicado a su novio, Paulo Dybala; y causó furor en la red por la foto de un apasionado beso con el futbolista.

En una salida nocturna con amigos, la pareja posó con look sobrio. Él con pantalón y camisa negra, y ella con vestido del mismo color y botas de caña alta celestes con una cartera a tono. "Enamoradísima de vos", escribió Oriana junto a dos imágenes de la velada.

En la primera foto, la artista aparece abrazada a su novio compartiendo un encendido beso en los labios, mientras que en la postal siguiente el jugador esta besndo laa mejilla de la hija de Catherine Fulop.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a puro amor.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una salida con amigos.

En pocas horas, la publicación se acercó a los 900.000 "me gusta", y miles de comentarios elogiosos hacia la pareja. Recordemos que la dupla ya lleva algunos años de relación. Según contó Oriana en Los Mammones (América), fue Paulo Dybala el que inicialmente la contactó a través de WhatsApp, y ella al principio no sabía quién era.

“Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo”, contó en su momento Oriana Sabatini sobre el comienzo del romance.