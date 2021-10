Brenda Asnicar y el audaz vestido que usó en Podemos Hablar que desató polémica

Este sábado, Brenda Asnicar estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), y su presencia no pasó desapercibida por el llamativo vestido negro con transparencias que eligió para la ocasión, y que desató una fuerte polémica en la red.

“Está muy Jessica Rabbit”, comentó el conductor Andy Kusnetzoff. En el primer tramo del programa, Brenda habló de su separación de Duki y de su flamante romance con un polista de Nueva Yorik. “Todos los hombres con los que estuve son increíbles. No me importa que sea lindo, pero si tiene talento me enamoro. No me importa la edad, pero menores que yo ya no. Pensé que nunca me iba a enamorar, pero lo conocí y me enamoré”, contó la artista.

Mientras tanto, en Twitter empezaron a multiplicarse los mensajes por el look la invitada al ciclo de Telefe. "¿Quién la asesora en su vestuaario a Brenda Asnicar", “Me parece un montón, pero un montón, el look de Brenda Asnicar”, “Que le pasa a Brenda Asnicar?? Cada vez q aparece en tv es un personaje nuevo!. Nunca puedo descifrar quien es realmente #PodemosHablar”; fueron los comentarios.

El llamativo look de Brenda Asnicar en PH: Podemos Hablar.

A su vez, otros optaron por conceptos más picantes a la hora de referirse a la cantante. “Brenda Asnicar está en modo tía borracha que no supera la adolescencia”, lanzó una seguidora. Mientras desde otro lado, algunos fans la defendieron con encendidos mensajes como: “Brenda Asnicar es todo lo que yo quiero ser”, “Na na na Brenda Asnicar siempre diosa #PodemosHablar”.

En otro momento del programa, Brenda Asnicar “A veces el descontrol viene de un costado inconsciente. Me he sentido descontrolada en un montón de aspectos, no solamente con el alcohol o con otro tipo de excesos. La presión, la paranoia. Empecé a trabajar desde muy joven y necesité descansar de eso. Además a veces uno también tiene ganas de evadir, de irse, de no estar presente en la realidad, en lo que nos sucede. Es muy importante el amor y la gente que uno tiene alrededor, porque son las personas que te pueden hundir o las personas que te pueden levantar”, reflexionó la artista.