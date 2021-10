Preocupa la salud de Pata Villanueva y sus hijos piden cadena de oración

La semana pasada, Pata Villanueva debió ser internada por una hemorragia intestinal y debieron operarla de urgencia. Hoy, permanece en el Hospital Alemán y los partes diarios de los médicos no son lo más alentadores. "Está en estado crítico. Le sacaron el botón del estómago y le colocaron uno a la altura del intestino para poder alimentarla. Sigue completamente sedada en terapia intensiva", reveló Ángel de Brito en las redes.

Hoy, antes de finalizar la emisión de LAM, señaló frente a las cámaras de eltrece: "Le quiero mandar un cariño a Pata Villanueva que le están haciendo procedimientos que no dan resultad y me piden cadena de oración. Está con toda su familia pero no está nada bien. Ayer la iban a intervenir y tuvo una infección generalizada y está complicada. Sus tres hijos guardan un hermetismo total y no hubo parte médico aún".

Y sumó: "Le iban a hacer un procedimiento pero la infección que tiene no le permiten a los médicos actuar".

No es la primera vez en el año que Pata tiene problemas con su salud. En el verano, la actriz de 70 años sufrió un accidente doméstico por el cual tuvo que quedar internada algunas semanas en el Sanatorio Cantegrill del Uruguay y contrajo una bacteria que dificultó su rehabilitación.