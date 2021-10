Sabrina Rojas aclaró los tantos sobre su relación con Flor Vigna, actual novia de Luciano Castro

Hace algunos días, Sabrina Rojas llamó la atención de todos al compartir una foto junto a su novio y Luciano Castro. Frente a la ausencia de Flor Vigna en la espontánea postal, la actriz salió a aclarar los tantos sobre su relación con la influencer.

Como es sabido, más allá de que ya no son pareja, Sabrina Rojas y Luciano Castro tienen un buen vínculo para priorizar la armonía familiar. De hecho, ella recientemente defendió al actor cuando se habló de un supuesto romance entre él y la China Suárez.

Sin embargo, algunas versiones sostienen que la renuncia de Luciano Castro a Desnudos, la obra teatral que protagoniza con Sabrina Rojas, tendría que ver con la influencia de Flor Vigna.

Para despejar rumores y aclarar los tantos, Rojas dialogó con Intrusos (América) y al referirse a la ausencia de Vigna en la foto de "parejas ensambladas" que compartió hace días, la actriz remarcó: "No hay nada, no está Flor porque no estaba en ese momento, estará Flor capaz mañana".

Sobre la reunión entre ella, el Tucu López (su pareja) y Luciano Castro (su ex), Sabrina Rojas dijo: "Cuando estuvimos juntos fluyó naturalmente. Surgió del día a la noche y nos juntamos. Estuvo buenísimo, nos cagamos de risa. Fue un momento genial", añadió.

Por otro lado, la mendocina marcó distancia al referirse al tema de la renuncia de su ex a la mencionada obra teatra. "Eso es algo que tiene que hablar Lu, no soy su vocera. Se está hablando y proyectando cómo seguimos", remarcó.