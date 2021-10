Vinculan a la China Suárez con Luciano Castro y Sabrina Rojas dio su contundente opinión

En estos días, comenzaron a correr rumores de relación entre la China Suárez y Luciano Castro. En diálogo con el programa racial Mientras tanto (Mucha Radio), Sabrina Rojas se refirió a las versiones con una contundente opinión.

Recordemos que por un lado la China quedó recientemente en el medio de la tormenta entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras que Castro oficializó hace poco su romance con Flor Vigna.

“Todavía no entendimos el por qué. No entendimos porque nadie lo supo explicar y el pobre quedó involucrado. Creo que nunca escuché un fundamento, creo que Lu ni siquiera la conoce [a Suárez]. Creo que este mote de galán donde meten a todos en la misma bolsa, donde no se revisa qué se dice... Muchas veces son hombres casados y se habla con una liviandad enorme”, opinó Sabrina Rojas.

La China Suárez.

Finalmente, sobre la polémica entre la actriz que hizo un fuerte descargo y la mediática que le respondió agresivamente, Sabrina opinó: “Fue como el caso de Horacio Cabak. Hay que estar en el lugar de cada una, yo creo que si lo piensan dos minutos no lo hubiesen hecho, porque abrís una puerta que termina lastimándote más de lo que ya te estaba lastimando. Tampoco se puede juzgar a alguien en el dolor”, consideró.

También Sabrina Rojas remarcó: “Cuando esto sucede así, hay un 50% de responsabilidad del hombre y de la mujer. La China conoce a la mujer de él, me parece que ahí está la gravedad, y además es amiga de su hermana. En eso se la puede juzgar. ¿Justo ahí? Si él te escribía, ¿no era mejor correrte? Ya estaba mal que le escriba y todas esas cosas".