Este viernes en la tarde, la China Suárez volvió a la Argentina tras pasar un tiempo en Madrid por cuestiones laborales y luego de quedar en medio de un sonado escándalo que mantuvo en vilo al país. Para intentar pasar desapercibida, la actriz quedó camuflada bajo un look que no fue lo suficientemente eficaz para que la prensa no la detectara.

Recordemos que la China quedó en medio de la controversia entre Wanda Nara y Mauro Icardi al ser señalada como la tercera en discordia. El retorno de la actriz coincide con el categórico reclamo que le habrían planteado sus ex, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

El look de la China Suárez para intentar pasar desapercibida en su vuelta a la Argentina. Foto: Movilpress.

La China Suárez arribó con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio a las 15, acompañada de su niñera y su madre. Si bien solicitó permiso para utilizar una puerta especial para evadir a la prensa, su pedido no fue contemplado.

De momento, la artista se abstuvo de hacer declaraciones con respecto a la polémica que la involucró durante varios días. Si bien varios programas quieren tener su testimonio, es poco probable que la China Suárez hable del tema frente a cámaras.