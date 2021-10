Viviana Canosa estalló por el homenaje a Néstor Kirchner y destruyó a los militantes

Este miércoles, Viviana Canosa hizo un duro editorial titulado “Al borde de un ataque de nervios” en su programa en A24. La conductora arremetió contra por el décimo primer aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y destruyó a los militaantes.

“Toda esta gente está ahí porque hay un homenaje a Néstor Kirchner, a once años de su muerte y en un rato va a hablar el presidente Alberto Fernández”, comenzó la periodista mientras compartía imágenes del acto.

Luego, disparó sin filtro: “Me pregunto ¿Dónde está el distanciamiento social? ¿Los barbijos?. Y sobre todo ¿No laburan?. Yo solo me puedo ir de acá si me llaman por mi hija, por mi mamá o por mi papá. Ah no cierto, están laburando. ¿Cobran por estar ahí?”.

Siguiendo con su análisis del acontecimiento, Viviana Canosa increpó: “Ustedes se dan cuenta, me parece un montón porque esto es la radiografía de la Argentina. Me parece genial que le hagan un homenaje a Néstor Kirchner, me parece buenísimo. Pero no a esta hora ¿No laburan? ¿No hacen nada? ¿Les pagan por estar ahí?”.

En su descargo, también hubo lugar para un exabrupto cuando la periodista comentó: “Así es imposible todo. Yo laburo, todos laburamos, están todos a esta hora 31 la temperatura. El olor a bolas que debe haber ahí con este calor”.

Más tarde, Viviana Canosa remató: “Esta gente debería estar haciendo filas en empresas para conseguir trabajo porque no los están ayudando. Néstor le dio laburo a cuatro millones y medio de personas. En homenaje, vayan a buscar laburo. Denle laburo”.