Revelan el duro texto de la carta de Mauro Icardi a Wanda Nara

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), revelaron las duras frases de la carta de Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, que derivaron en el perdón de la mediática y la reconciliación de la pareja.

Fue justamente Wanda quien decidió filtrar el mensaje de amor y se lo envió a la panelista Yanina Latorre, quien lo compartió frente a cámaras en LAM. Además, la mediática compartió este lunes en la noche un video junto a Mauro Icardi en la intimidad de su casa.

“Una vez más te demostré las cosas que te digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error de pelot*. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que lo disfrutes, estaré tranquilo porque sé que en el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar”, comenzó futbolista en la acuerda refieriéndose al acuerdo económico que habían firmado ante un abogado para divorciarse.

En el texto, luego Mauro Icardi le dijo a Wanda Nara: “Te estás equivocando y mucho, no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte, te dije que lo que pidas lo pidas, aunque en el interior, en mi alma sea lo peor que me pueda pasar. Espero también que lo disfrutes, no soy una persona de mierd*. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”.

En el párrafo más duro, el futolista argumentó: “Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierd* y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz”.

Pero eso no es todo, Mauro Icardi también escribió: “Ahora querés la joda, escribirte con tipos, espero que sean el 1% de lo que fui yo. Arruinaste todo por un chat de mierd* que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono donde ves pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado, pero soy real y sé que la gente cambia. Yo mantengo mis valores, lo tengo claro”.

Recién sobre el final, la carta de Mauro Icardi a Wanda Nara adquiere cierto aire de romanticismo con la frase: “Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te merecés ser feliz, si no es a mi lado espero que encuentrés donde serlo”, finalizó Icardi.