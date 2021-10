Ángel de Brito destruyó a Mauro Icardi por su bizarra carta a Wanda Nara

Este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), revelaron el texto de la carta que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, y Ángel de Brito destruyó al futbolista por el bizarro tono que tuvo el escrito.

Recordemos que Yanina Latorre compartió el duro texto de la carta del delantero del PSG, cuyos párrafos estuvieron lejos del romanticismo del que tanto se jactó Wanda.

Decepcionado por el escrito, Ángel de Brito opinó sin filtro: "Es una carta pedorra. Si me da eso, me divorcio. Por eso no funcionó con la China (por la China Suárez), con esas pavadas. Si la China escuchaba estas palabras salía corriendo. De afuera le habrá gustado Mauro, no sé, pero lo empezó a escuchar y se aburrió”.

De Brito también remarcó que Mauro Icardi hizo un despliegue de ego en su carta. "Es él hablando bien solo de él, diciendo que es el mejor. Eso no lo escribís, no lo decís y no refregas que sos un buen padre. A él lo pescaron, no a ella", reclamó.

Finalmente, el conductor sentenció indignado: "Lo que nos vendieron como una carta de amor es una basura. Hay tres frases buenas y nada más, después de no hay nada lindo. Ni le pidió disculpas. Si esta es la mejor carta de amor que recibió Wanda, como serán las otras. Ella en su posteo puso una cantidad de pavadas. No sé quién de los dos está peor. ¿Con esto lo perdonó? .Es la carta más bizarra que escuché en mi vida”.